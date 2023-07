Teintean: tuilleadh smachd air campachadh a dhìth?

Thuirt am Ball Pàrlamaid Albannach Ceit Fhoirbeis gu bheil ceist ann am bu chòir riaghailtean nas treasa a bhith ann airson campachadh air falbh bho làraichean oifigeil agus i air coinneamh a chur air dòigh mu theintean fiadhaich ann an Cill Targhlain oidhche Chiadain.

Bidh a' choinneamh ann an dèidh do theintean ann an Canaich agus Deimhidh tòrr millidh a dhèanamh na bu tràithe den bhliadhna.

Thuirt Ms Fhoirbeis gu bheil falaisgearan cuideachd nan adhbhar deasbaid.

"Tha mise airson 's gum bi cothrom aig na buidhnean poblach agus na daoine a bha ag obair gu cruaidh leis na teintean fiadhaich tron dà mhìos air ais, gum bi cothrom againn uile bruidhinn mu na leasannan a bu chòir dhuinn ionnsachadh," thuirt i.

"Agus cuideachd ciamar as urrainn dhuinn dèanamh cinnteach nach eil na teintean fiadhaich sin againn air Ghàidhealtachd," thuirt i.

Am measg na bhios an làthair aig a' choinneimh, bidh Rùnaire nan Cùisean Dùthchail Màiri Gougeon, agus riochdaireachdan bho Sheirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba agus na Poilis.

Tha Ms Fhoirbeis cuideachd airson 's gum bi feadhainn a bha sna sgìrean aig an àm, leithid gheamairean, agus luchd-obrach Fearann Coilltearachd na h-Alba.

"Tha fios againn gun do thòisich aon de na teintean fiadhaich bho champachadh," thuirt Ms Fhoirbeis.

"Thuirt Fearann Coilltearachd na h-Alba gun robh beachd aca gun do thòisich an teine sin bho "champachadh fhiadhaich".

"Tha sin a' togail na ceist am bu chòir an stiùireadh - Còd Cothrom air a' Bhlàr A-muigh - a bhith tòrr nas làidire na tha e an-dràsta.

"Ach cuideachd tha deasbad ann an-dràsta a thaobh fhalaisgearan.

"Bidh na geamairean agus daoine eile ag ràdh gur e seo aon de na rudan as cudromaiche airson dèanamh cinnteach gu bheil brisidhean teine anns an àite airson 's nach eil an teine a' fàs cho mòr 's a bha e ann an Canaich - agus cuideachd ann an Deimhidh.

"Tha an Riaghaltas an-dràsta a' coimhead air an lagh a thaobh fhalaisgearan.

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil a' choinneamh seo gu math freagarrach airson na deasbadan a tha a' dol air adhart anns a' Phàrlamaid, agus cuideachd airson daoine, mar mi fhìn, a tha a' fuireach ann an coimhearsnachdan faisg air far an robh teintean fiadhaich uabhasach mòr," thuirt i.