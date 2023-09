Thuirt an t-aonadh Unison gu bheil iad an dòchas coinneachadh ri Cosla Diluain ach gu bheil a h-uile dùil gun tèid stailcean a dhùineas mòran sgoiltean ann an Alba air adhart an t-seachdain seo.

Tha buill an aonaidh an dùil a dhol air stailc fad trì là bho Dhimàirt 's iad air an tairgse as ùire bho Cosla a dhiùltadh.

Tha an iomairt a-toirt a-steach luchd-obrach nan cidseanan, dorsairean, luchd-glanaidh, luchd-obrach rianachd, agus luchd-taic nan tidsearan.

Ged a dhiùlt Unison an tairgse as ùire, chuir an GMB agus Unite na h-iomairtean acasan dheth 's iad fhathast a' beachdachadh air, agus e luach mu thimcheall air £2,000 sa bhliadhna dhan luchd-obrach air na tuarastail as ìsle.

Dh'innis Unison gun robh còmhraidhean aca le Cosla aig an deireadh-sheachdain is gu bheil dùil ri tuilleadh Diluain.

Thuirt iad ge-tà, nach eil dùil gun tèid na stailcean a chur dheth ach nan tigeadh "rudeigin gu math susbainteach" bho na comhairlean.

Tha Cosla ag ràdh nach bi tairgse eile ann.

Bheir na stailcean buaidh air 24 sgìrean comhairle.

Anns na h-Eileanan an Iar, taobh a-muigh bidh a h-uile sgoil is sgoil-àraich dùinte.

A thuilleadh air sin, bidh ionadan spòrs is amaran-snàimh aig sgoiltean Lionacleit, Bhàgh a' Chaisteil, Shiaboist, is Lìonail dùinte, mar a bhios na leabhar-lainn ann an Lionacleit is Bàgh a' Chaisteil.

Tha dùil gum bi a' mhòr-chuid de sgoiltean ann an sgìre Comhairle na Gàidhealtachd, taobh a-muigh dùinte.

Dh'innis Comhairle Earra-Ghàidheal is Bòid gu bheil iadsan an dùil gum bi a h-uile sgoil san sgìre fosgailte leis nach eil mòran luchd-obrach an sàs san stailc.