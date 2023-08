Inbhir Lòsaidh: luchd-adhair air tilleadh à Eastòinia

Tha buill den RAF a tha stèidhichte aig Inbhir Lòsaidh air tilleadh dhachaigh às dèidh ceithir mìosan ann an sgìre na Baltaig.

Bha iad an sin a' cur dìon air sgìrean adhair le dùthchannan NATO.

Bha aig pìleatan à RAF Inbhir Lòsaidh ri sùil gheur a chumail air iomadh itealan Ruiseanach san àm sin, 's cùisean aimhreiteacg eadar dùthchannan NATO agus an Ruis ri lìnn a' chogaidh sa Ucràin.

Bha mu 60 duine bhon 140th Expeditionary Air Wing aig RAF Inbhir Lòsaidh mar phàirt de dh'Operation Azotize, stèidhichte ann an Eastòinia.

Fhad ‘s a bha iad ann, chaidh iad an sàs ann an bhith dèiligeadh ri mu 50 itealan Ruiseanach mun robh amharas.

San Ògmhios, bha 21 turas ann far an robh itealain Ruiseannach – plèanaichean-sabaid, itealain-bhrathaidh no bomairean – air tighinn faisg air sgìrean NATO.

Bha feachdan adhair Phortagail agus Romàinia cuideachd an sàs san iomairt, is iadsan a' cumail dìon air an adhar thar Lituàinia.

Thill na feachdan Breatannach an t-seachdain seo, agus uallach san sgìre ga thoirt seachad do dh'fheachdan na Spàinne.