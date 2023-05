An t-Iasgach

Innsidh Ministear nan Cùisean Dùthchail do riochdairean an iasgaich gum feum an gnìomhachas atharrachadh airson dìon a chur air an àrainneachd agus air stocan èisg. Bidh Màiri Gougeon a' bruidhinn ri Expo Scottish Skipper ann an Obar Dheathain an-diugh aig an dearbh àm 's a tha dragh anns a' ghnìomhachas mu phanaichean an Riaghaltais airson sgìrean fìor-ghlèidhte aig muir, HPMA, a chuireadh stad air a h-uile seòrsa iasgaich ann an 10% de dh'uisgeachan na h-Alba.