Atharrachadh na Gnàth-Shìde

Tha pàipear riaghaltais air an d’ fhuair am BBC sealladh a’ tighinn dhan cho-dhùnadh nach cùm Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ri gealltanas gun toireadh iad còrr is £11.5bn gach bliadhna do dhùthchannan bochda airson an cuideachadh le strì an aghaidh atharrachadh na gnàth-shìde. Tha am pàipear ag ràdh gur e dùbhlan ro mhòr a th’ ann tighinn air an targaid sin ro 2026.