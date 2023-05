Balla-sreap air dùnadh

Dhùin balla-sreap ann an Inbhir Nis às dèidh cha mhòr 25 bliadhna.

'S iad High Life na Gàidhealtachd a bha a' ruith a' ghoireis aig Ionad Spòrs Inbhir Nis.

Thuirt a' bhuidheann gum biodh feum air tòrr airgid a chosg air a' bhalla nam biodh e air fuireach fosgailte is nach robh dùil aca gum biodh uimhir ga chleachdadh is ionad sreap ùr, The Ledge, air fosgladh ann an Inbhir Nis.

Bha luchd-iomairt air athchuinge a chur air dòigh feuch am balla-sreap a chumail fosgailte is iad ag ràdh gum biodh an dà làrach ann an Inbhir Nis a' toirt seachad seirbheisean diofraichte.

Thuirt High Life na Gàidhealtachd nach robh e ciallach gum biodh dà ghoireas sreap air an ruith le carthannasan a' farpais an aghaidh a chèile airson taic-airgid.