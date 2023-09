Luaidh ga dhèanamh air a' chraoladair Flòraidh Nic'Illeathain

'S i a bhiodh ag aithris agus a' dèanamh nan guthan san t-sreath Sgeulachdan Dhòmhnaill Phàdruig - sgeulachdan a chaidh a sgrìobhadh le Seonag Monk agus a chaidh a-mach air Aileag.

'S iomadh duine a bhiodh air bruidhinn rithe air ceann eile a' fon agus i cuideachd bliadhnaichean na riochdaire air a' phrògram Coinneach MacÌomhair.

Bha liut aice air sgrìobhadh agus bha i fiosraichte air dual-chainntean, briathrachas agus seanfhaclan.

Bha na comasan sin gu mòr san fhollais san obair a rinn i a' lìghrigeadh a' phrògraim Facal Oirbh còmhla ri Iain Mac'Illeathain à Càrlabhagh.

Shoirbhich leis an t-sreath uidhir agus gun deach dreach telebhisean a dhèanamh dheth air an robh Beul Chainnt. Bha Flòraidh gu mòr an sàs san obair riochdachaidh airson sin cuideachd.

Leig Flòraidh seachad a dreuchd ann an 2020 an dèidh còrr is 30 bliadhna aig a' BhBC.

Chaochail i na dachaigh Là na Sàbaid aig aois 66.

Tha i a' fagail triùir chloinne agus dithis oghaichean.