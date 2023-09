Russel Brand

Thuirt cathraiche Comataidh Pàrlamaid nam Ban ‘s na Co-ionnanachd ann an Westminster gum feum rannsachadh a bhith ann mu dhol a-mach a’ phreasantair rèidio is telebhisein Russel Brand. Thuirt Caroline Nokes gu bheil ceistean mòra ann mu cò dham b’ aithne dè mu ghearainnean gun do rinn Mgr Brand èigneachadh agus ionnsaighean feiseil. Tha esan a’ dol às àicheadh nan casaidean sin.

An t-Aonadh Eòrpach

Thuirt ceannard nan Làbarach, Sir Keir Starmer, gun iarr e càirdeas malairt nas dlùithe air an Aonadh Eòrpach ma thig na Làbaraich am bàrr anns an ath thaghadh choitcheann. Thuirt Sir Keir, ann an agallamh leis a’ Financial Times, gu bheil an t-aonta a rinn Boris Johnson fada ro lag agus gun gabh bargan nas fheàrr dèanamh gun tilleadh gu Aonadh na Cuspainn no chun na Margaidh Singilte. Tha na Tòraidhean ag ràdh gu bheil esan a’ feuchainn ri Breatainn a thoirt air ais gu toiseach Bhrexit.

Atharrachadh na Gnàth-shìde

Nì am Prìomh Mhinistear Humza Yousaf òraid ann an New York an-diugh ag iarraidh air dùthchannan an t-Saoghail barrachd a dhèanamh mu atharrachadh na gnàth-shìde. Tha Mgr Yousaf aig Seachdain Ghnàth-aimsire New York, agus iarraidh e tuilleadh taice dha na dùthchannan as motha a tha a’ fulang le fìor dhroch aimsir.

Tubaiste Mhairbhteach

Thòisich rannsachadh FAI mu bhàs dhithis a bha trì là ann an càr mus deach poilis chun na làraich. Chaidh an càr san robh John Yuill, a bha 28 bliadhna de dh’aois, agus Lamara Bell, a bha 25, far rathad an M9 faisg air an Eaglais Bhric san Iuchar ann an 2015. Ged a thug tuathanach an tubaist gu aire nam Poileas bha trì là ann às dèidh sin mus deach iad chun na làraich. Bha Mgr Yuill marbh mun àm sin agus bha Ms Bell air a droch leòn. Chaochail ise san ospadal ùine an dèidh sin.

Stailcean

Tha luchd-obrach aig còig oilthighean Albannach air stailc an t-seachdain seo ann an eas-aonta mu phàigheadh agus cùmhnantan-obrach. Bheir stailc Aonadh nan Oilthighean agus Colaistean, a tha a’ tòiseachadh an-diugh, buaidh air oilthighean Ghlaschu, Obar Dheathain, Dùn Dè, Sruighlea agus Srath Chluaidh. Tha iad ag iarraidh tuarastail nas fheàrr, agus deireadh nan cùmhnantan gun uairean-obrach stèidhte.

Tubaist-rathaid

Tha poilis a’ sireadh fiosrachaidh mu thubaist-rathaid faisg air Inbhir Nis sa mhadainn an-dè san deach fireannach a bha 56 bliadhna de dh’aois a mharbhadh. Bha an duine a’ dràibheadh càr Kia Picanto le dath airgid, a chaidh far rathad am B9091 faisg air Crothaidh aig 08:20m an-dè.

An Ràth Liath

Tòisichidh obair a-nochd air pàirt de rathad an A9 far an robh na h-uimhir de dhroch thubaistean bho chionn ghoirid. Bidh an obair faisg air an Ràth Liath, beagan deas air Baile Ùr an t-Slèibh, a’ dol tron oidhche airson naoi oidhcheannan. Bidh siostam conbhoidh ann agus slighe fosgailte timcheall air an obair.