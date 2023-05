Pentland Ferries

Tha Pentland Ferries a' sgur den t-seirbheis anns a' Chaolas Arcach airson cola-deug. Bidh an 21mh là den mhìos ann air a' char as tràithe mus tòisich iad a-rithist. Tha rannsachadh a' dol air adhart fhathast an dèidh mar a chaidh am bàta aca, am Pentalina, air na creagan ann an Arcaibh bho chionn naoi là. Bha am Pentalina a' seòladh an àite an Alfred a th' air màl aig Caledonian Mac a' Bhriuthainn an-dràsta.