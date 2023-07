BBC

Thuirt an craoladair Jeremy Vine air Radio 2 aig a' BhBC gum bu chòir do phreasantair a' BhBC air a bheileas a' fàgail gun do phàigh e deugaire 'son dealbhan drabasta, tighinn am follais gu poblach agus innse cò e. Tha casaidean ùra air nochdadh an aghaidh a' phreasantair sin agus am pàipear-naidheachd an Sun ag ràdh gu bheil cuideigin eile, a tha 23 bliadhna de dh'aois, a' cumail a-mach gun do bhrist neach-obrach a' BhBC riaghailtean Covid 'son coinneachadh an dèidh tachairt air a' chèile air-loidhne.