Concrait

Bu choir gum fàs e nas soilleire an ath-sheachdain dè na togalaichean-sgoile ann an Alba a chaidh a thogail le seòrsa concrait a tha buailteach briseadh. Thuirt Ministear Taigheadais na h-Alba, Pòl Mac’IllInnean, gu bheil comhairlean air a bhith a’ sgrùdadh thogalaichean a dh'fhaicinn an deach concrait RAAC a chleachdadh annta. Ann an Sasainn bidh aig còrr is 100 sgoil agus colaiste ri dùnadh air sàilleibh RAAC. Tha ministearan ag ràdh nach fhoillsich iad liosta dhiubh gus am bi ceannardan-sgoile agus prionnsabalan air fiosrachadh a thoirt do phàrantan.

Trèanaichean

Tha mòran de Shasainn às aonais sheirbheisean-rèile an-diugh agus na mìltean de dhràibhearan trèana air stailc. Choisich buill den aonadh Aslef a-mach aig 13 companaidhean mar phàirt den iomairt aca airson àrdachadh-pàighidh nas fheàrr. Chan eil an stailc a' bualadh air seirbheisean ScotRail, ach tha e a’ toirt buaidh air seirbheisean eadar Alba agus Sasainn.

Arwen

Dh'fhoillsich riaghladair a' chumhachd, Ofgem, gun tèid a dhèanamh nas fhasa do dhaoine agus ghnothachasan airgead-dìolaidh fhaighinn ma chailleas iad cumhachd air sàilleibh droch-shìde. Tha seo mar thoradh air ath-sgrùdadh a chaidh a dhèanamh air buaidh Stoirm Arwen, a dh'fhàg na mìltean às aonais dealain airson grunn làithean ann an 2021. Dh'fhaodar càintean luach nam mìltean Notaichean a chur air companaidhean nach cùm ris na riaghailtean.

Direct Line

Bidh aig a' chompanaidh, Direct Line, ri £30m de dh'airgead-dhìolaidh a phàigheadh a-mach do dh'fheadhainn a phàigh cus nuair a dh'ùraich iad an àrachas càir neo taighe aca. Dh'aidich a’ chompanaidh gun do rinn iad mearachd leis mar a chuir iad an sàs riaghailtean ùra, a tha a’ ciallachadh nach fhaod poileasaidh a tha ga ùrachadh a bhith nas daoire na poileasaidh gu tur ùr.

Prìsean Thaighean

A rèir aon de na comainn togail is motha anns an Rìoghachd Aonaichte, tha prìsean thaighean a' tuiteam aig an ìre as luaithe bho 2009. Tha àireamhan a dh'fhoillsich Nationwide an-diugh a' sealltainn gu bheil prìsean anns a' chumantas 5.3% nas ìsle na bha iad aig an àm seo an-uiridh.

An Ruis

Thàinig curraicealam ùr a-steach ann an àrd-sgoiltean na Ruis an-diugh. Tha pàirtean den chlàr-oideachaidh airson eachdraidh a' dèiligeadh ri cogadh na Ucràin, ga ainmeachadh mar "iomairt airm shònraichte", agus a' cumail a-mach gu bheil smachd-bhannan eadar-nàiseanta a chaidh a chur air an Ruis mì-laghail. Bidh trèanadh airm ga thoirt seachad cuideachd, le sgoilearan ag ionnsachadh a bhith a' losgadh ghunnaichean Kalashnikov agus a bhith a' tilgeil hand-grenades.

Cille Mhàrtainn

Fosglaidh Taigh-Tasgaidh Chille Mhàrtainn às ùr air an deireadh-sheachdain às dèidh obair ath-leasachaidh. Dh'fhosgail an taigh-tasgaidh ann an Earra-Ghàidheal airson a' chiad uair ann an 1997. Tha an togalach stèidhichte ann an tè de na làraichean ro-eachdraidheil as cudromaiche ann an Alba.