Dragh air Ceòlas mu staing nan aiseagan

Tha Ceòlas ag ràdh gu bheil staing nan aiseagan a' toirt buaidh air an sgoil-samhraidh aca.

Tha fearg ann an Uibhist a Deas an-dràsta is an t-seirbheis aiseig eadar Malaig is Loch Baghasdail air a tarraing gu Dihaoine an 30mh den Ògmhios.

Ghluais CalMac an MV Lord of the Isles gu seirbheis Ìle leis gu bheil an MV Hebridean Isles fhathast briste agus am MV Finlaggan air falbh airson seirbheis bliadhnail.

Thuirt CalMac gu bheil iad fìor dhuilich is gu bheil iad a' tuigsinn gun toir seo buaidh air a' choimhearsnachd, ach gur e an roghainn a bheir buaidh air a' chuid as lugha de luchd-cleachdadh.

Chruinnich na ceudan gus fianais a thogail air cidhe Loch Baghasdail Didòmhnaich is iad ag ràdh nach eil CalMac is Riaghaltas na h-Alba ag èisteachd riutha.

Tha Ceòlas a-nise a' cumail a-mach gu bheil fianais ann gu bheil an suidheachadh a' bualadh orra.

"Tha àite againn airson 130 duine is aig an ìre seo ghabhamaid 20 duine eile. Mar sin tha sinn a' faicinn gu bheil daoine a' stad a chlàradh aig an àm a bhiodh dùil againn a bhiodh greasad mòr ann", thuirt cathraiche Cheòlais, Màiri NicAonghais.

"Tha sinn ag aithneachadh gur ann a thaobh nan aiseagan a tha e. Tha daoine gun fhois a' cur puist-dealain is a' fònadh a' faighneachd dè tha a' tachairt is ciamar a ghabhas cùisean fuasgladh", thuirt i.

Bidh sgoil-samhraidh Cheòlais ann aig toiseach an Iuchair.