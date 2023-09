Dùil ri co-dhùnadh mu eaglais ann an Stèinis

Tha dùil ri co-dhùnadh an tèid cead a thoirt seachad airson eaglais ùr a thogail ann an Stèinis air iomall Steòrnabhaigh.

Tha coithional na h-Àrd-Eaglaise Saoire, a th' air a bhith a' coinneachadh ann an diofar àiteachan bho chaidh an stèidheachadh bho chionn naoi bliadhna, a-nis ag iarraidh togalach dhaibh fhèin.

Chaidh an Àrd-Eaglais Shaor, a tha nam pàirt de dh'Eaglais Shaor na h-Alba, a chur air bhonn ann an 2014.

Tha iad air a bhith a' coinneachadh ann an diofar ionadan air feadh baile Steòrnabhaigh bhon uair sin, ach tha iad a' faireachdainn gu bheil togalach dhaibh fhèin a dhìth airson na tha iad a' cur romhpa a choileanadh.

An dèidh dhaibh tabhartas fearainn fhaighinn bho chuideigin ann an Stèinis, tha iad ag iarraidh eaglais ùr a thogail an sin.

Tha Comhairle nan Eilean Siar a-nis air fianais fhaighinn bho chòrr air sianar mu na molaidhean, agus thèid co-dhùnadh a-nis a dhèanamh aig coinneimh de Chomataidh Dealbhachaidh na Comhairle.

Fhuair a' chomhairle 26 gearainean mun mholadh.