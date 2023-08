Inimrich

Tha Oifis na Dùthcha a’ stèidheachadh aonad a nì rannsachadh air luchd-lagha a dh’fhaodadh a bhith a’ cuideachadh inimrichean mì-laghail gu fuireach anns an Rìoghachd Aonaichte. Chaidh trì companaidhean lagha a dhùnadh an t-seachdain seo chaidh an dèidh dhan Daily Mail a bhith a’ fàgail orra gun robh iad a’ gabhail mhìltean notaichean airson breugan innse gun deach droch-dhìol a dhèanamh air luchd-siridh comraich.

Deuchainnean

Tha mìltean òigridh an Alba a’ feitheamh ri toradh nan deuchainnean sgoile aca an-diugh. Thuirt Ùghdarras Theisteanas na h-Alba nach eil an siostam aca buileach ceart fhathast an dèidh buaidh a’ phandemic, agus thuirt am Post Rìoghail gu bheil iad duilich mun mhearachd an-dè nuair a thug iad seachad buil nan deuchainnean tràth do chuid air a’ Ghàidhealtachd.

An Ucràin

Tha an Ruis ag ràdh gur e an Ucràin a th’ air cùlaibh ionnsaighean teine air ionadan-fastaidh an airm san Ruis. Tha oifigich ann am Mosgo ag ràdh gun deach gealltainn do Ruiseanaich gun deadh cur às de na fiachan aca nan cuireadh iad teine ri ionadan-fastaidh an airm.

Loidhne-dealain

Chuir riaghladair a’ chumhachd, Ofgem, taic ri ùrachadh air an loidhne-dealain eadar ceann an iar-thuath an Eilein Sgitheanaich agus Cille Chuimein a tha a’ ceangal nan Eilean Siar ris a’ Ghriod Nàiseanta. Cosgaidh am pròiseact, a dh’fheumas cead-dealbhachaidh fhathast mu £480m.

Sinéad O’Connor

Tha sluagh mòr air sràidean baile beag Bré, deas air Baile Átha Cliath, airson tiodhlacadh an t-seinneadair Sinéad O’Connor. Bha i a’ fuireach an sin fad 15 bliadhna, agus ‘s ann an sin a thèid a tiodhlacadh. Chaochail i aig a dachaigh ann an Lunnainn air a’ mhìos a chaidh aig 56 bliadhna de dh’aois.

Reic

Thuirt Caidreachas Reic Bhreatainn gu bheil coltas gur e an aimsir fhliuch anns an Iuchar as coireach ri maill anns na chaidh a reic air a’ mhìos. Tha na figearan as ùire ag ràdh gur e àrdachadh 1.5% a bh’ ann air a’ mhìos an coimeas ri 2.3% san Iuchar an-uiridh. Agus thuirt iad gu bheil cosgaisean bith-beò àrda, agus ìre an rèidh, a’ toirt buaidh cuideachd air na tha daoine a’ ceannach.