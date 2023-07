Tuilleadh thaigheadais san t-Òb air iarraidh

Tha connspaid mu thaigheadas san Òb ann an ceann a deas na Hearadh, agus comhairle coimhearsnachd na sgìre ag ràdh nach eil Buidheann Taigheadais Innse Gall (HHP) am beachd gu leòr thaighean a thogail ann an leasachadh a tha san amharc.

Fhuair a' bhuidheann cead 'son dusan taigh a thogail, 's iad ag ràdh a-niste gun tèid iad sin a thogail ann an dà earrann, sia taighean an toiseach.

Tha iad ge-tà, a' sireadh thairgsean airson cùmhnant airson 12 taigh.

Tha comhairle coimhearsnachd na sgìre ag ràdh gu bheil cruaidh-fheum air na taighean air fad, agus le co-dhiù 19 duine a' feitheamh air taigheadas sòisealta san sgìre, gun gabhadh daoine a chur ann an 12 taigh cho luath 's a bhiodh iad deiseil.

Chuir a' chomhairle choimhearsnachd coinneamh phoblach air dòigh aig deireadh na mìos seo le dùil gum bi riochdairean bho Bhuidheann Taigheadais Innse Gall agus bho Chomhairle nan Eilean Siar an làthair.

Thèid a' choinneamh sin a chumail ann an Talla an t-Òib air an 27mh den Iuchar, aig 7:00f.

Dhearbh HHP gu bheil iad a' sireadh thairgsean airson cùmhnant a thogas 12 taigh anns an t-Òb, a rèir a' chead a th' ann airson an leasachaidh.

Thuirt iad gun obraich iad còmhla ris a' choimhearsnachd, ris a' Chomhairle agus ri Riaghaltas na h-Alba airson "am measgachadh taigheadais a tha a dhìth a thoirt gu buil anns an t-Òb."