Duine a dhìth à Inbhir Nis

Tha na poilis a' sireadh fiosrachaidh an dèidh do dh'fhireannach a dhol a dhìth ann an Inbhir Nis.

Chaidh Rhys Wilkin, 47, fhaicinn mu dheireadh mu 10.30 a dh'oidhche oidhche na Sàbaid, an 10mh là dhen t-Sultain, ann am meadhan a' bhaile.

Dh'iarr na poilis air duine sam bith aig a bheil fiosrachadh brath a chur thuca, is iad draghail mu dheidhinn.

Tha Ryhs mu 5tr. is 7or. a dh'àird, caol le falt air a lomadh.

Bha hoodie air agus bha ceas mòr aige oidhche na Sàbaid.

Bu chòir do dhaoine le fiorsrachadh fònadh gu 101 is an àireamh cùise 3474 an 12mh là dhen t-Sultain, 2023, aineamachadh.