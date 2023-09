An Sphinx air leaghadh a-rithist am-bliadhna

Tha am pìos sneachda as fhaide a bhios a' maireachdainn ann an Alba air leughadh 'son an treas bliadhna an sreath a chèile, rud a tha ag adhbharachadh dragh às ùire mu cho luath sa tha a' ghnàth-shìde ag atharrachadh.

Tha am pìos sneachda, air a bheilear a' gabhail "An Sphinx" ri linn nan creagan os a chionn, ann am Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh.

Mar is tric bidh e a' maireachdainn fad na bliadhna.

Ach tha dealbhan a chaidh a thogail sna beagan làithean mu dheireadh a' sealltainn gu bheil e air leaghadh agus nach eil sgeul air tuilleadh.

Thuirt an t-eòlaiche sneachda, Iain Camshron, a bhios a' sgrùdadh a' phìos shneachda gun do leagh e na bu thràithe air an t-seachdain.

Thathas a' tuigse nach do leagh e gu tur ach 10 tursan san 300 bliadhna mu dheireadh.

Leagh e còig tursan bho 2017.

San Dàmhair an-uiridh nuair a leagh e gu tur bha e a' ciallachadh nach robh sneachd sam bith ann an Alba son a' cheathramh turas ann an sia bliadhna.