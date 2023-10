"Na ceudan chosnaidhean ri ghearradh" aig Comhairle na Gàidhealtachd

Anns an t-Sultain chaidh Comhairle Baile Bhirmingham ann an Sasainn banc-briste, agus tha Mgr Christie ag ràdh nach cuireadh e iongnadh air nam biodh comhairle air choireigin ann an Alba san aon shuidheachadh.

"Tha mòran chomhairlean ann an cruaidh-chàs a thaobh maoineachaidh agus na dleastanasan aca," thuirt e.

"Tha mi den bheachd nach eil ann ach ùine mus feum comhairle ann an Alba a dhol gu Riaghaltas na h-Alba a dh'iarraidh taice a bharrachd airson cumail a' dol.

"Saoilidh mi gu bheil na thachair ann am Birmingham coltach ann na Alba.

"Cha chruthaich àrdachadh 1% ann an cìs na Comhairle ach beagan gann air £1.5m ann an teachd-a-steach a bharrachd dhan Chomhairle, agus tha e soilleir nach dùin sin a' bheàrn de £100m gu furasta.

"Feumaidh Riaghaltas na h-Alba coimhead ris a' phoileasaidh ionmhais aca feuch dè an taic as urrainn dhaibh a thoirt seachad - a bharrachd air na tha iad a' toirt seachad gu h-àbhaisteach - dhan a h-uile comhairle an Alba," thuirt e.

Chaidh beachd iarraidh air Comhairle na Gàidhealtachd.