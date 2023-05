A' Ghàidhlig an lùib co-labhairt Outlander an Glaschu

"Cuideachd bha tòrr luchd-obrach aig an oilthigh an sàs ann a bhith a' toirt taic agus comhairle dha na daoine a bha an sàs anns na prògraman telebhisein bho dhaoine ann an rannsachadh air cogaidhean, rannsachadh nan Seumasach, Gàidhlig cuideachd, luchd-obrach acadaimigeach a tha an sàs ann an seann aodach.

"Mar sin tha ceangal gu math làidir air a bhith aig an oilthigh ri Outlander thar nam bliadhnaichean, ach tha mi cinnteach gum bi rudan ann an cois seo gus daoine aig a bheil ùidh ann an gnothaichean Outlander san fharsainneachd.

Tha Mgr MacIlleMhaoil a' toirt seachad dà phàipear aig a' cho-labhairt.

Bidh e a' bruidhinn air eachdraidh nan Seumasach tron bheul-aithris, a' coimhead air seann chlàraidhean aig Sgoil Eòlais na h-Alba, aig a' BhBC, Tobar an Dualchais .

Bidh e a' seinn cuid de na h-òrain a chaidh a dhèanamh air agus mun cuairt air Blàr Chùil Lodair.

"Agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil e cudromach gu bheil Gàidhlig mar phàirt den cho-labhairt, ach cuideachd tha e a' toirt cothrom do dhaoine bho, dh'fhaoidte, luchd-rannsachaidh eile a bhiodh a' dol gu co-labhairtean nach bi a' cluinntinn mu eachdraidh na Gàidhlig agus bàrdachd na Gàidhlig cho tric aig co-labhairtean eile air eachdraidh," thuirt e.