5 taighean ùra air màl ann am Muile

Bidh cothrom aig teaghlaichean ann am Muile iarratas a chur a steach airson taigh fhaighinn air màl reusanta as t-samhradh.

Tha a' chompanaidh Glengorm air coig dachaidhean ùra a thogail air an tuathanas aca far am b'àbhaist seann bhàthach a bhith, agus thèid iad sin a thoirt seachad air màl fada.

Tha na coig taighean a tha seo a' cur ris na dachaidhean a tha aig Glengorm air màl mar tha gu 13 taigh, agus bidh còrr is 50 neach a' fuireach annta.

Chaidh am proiseact a chur air bhonn leis a' chompanaidh fhèin le cuid den ionmhas a' tighinn bho Stòras Taigheadais Sgìrean Dùthchail is Eileanach aig Riaghaltas na h-Alba agus bho Stòras Taigheadais Chomhairle Earra Ghàidheal is Bhòid.

'S iad Urras Coimhearsnachd Eilean Mhuile is Ì (UCMI) a thug taic dhaibh a bhith a' faighinn grantaichean agus rinn iad co-chonaltradh le muintir na sgìre a thaobh dè na bha dhìth a thaobh taigheadais.

Seo a' chiad uair a tha uachdaran prìobhaideach ann an Earra Ghàidheal air grant R&IHF fhaighinn 's tha dòchas aig UCMI gum brosnaich seo barrachd dhaoine a dhol an sàs ann a bhith dèanamh suas seann taighean is togalaichean falamh.

Ann a sanas, thuirt Glengorom gun tèid prìomhachas a thoirt do dhaoine aig aois-obrach a tha fuireach san sgìre agus feumach air taigh.

Tha dà dhachaidh le trì seòmraichean cadail; dà le dà sheòmair agus aonan le aon seòmar cadail ri fhaighinn.

Feumaidh iarratasan a bhith staigh ron a 31 Ceiteann.