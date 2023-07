Chaochail fireannach aois 31 san ospadal an dèidh tachartais aig ionad turasachd ann an Earra-Ghàidheal.

Bha seirbheisean èiginn air an gairm gu Port a' Mhadaidh, ri taobh Loch Fìn, feasgar Diardaoin agus fear air fàs meadhanach ann.

Thugadh dhan ospadal ann an Glaschu e, far an do bhàsaich e Didòmhnaich.

Thuirt na Poilis nach robh càil amharasach mun chùis.