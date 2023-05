'S e fireannaich a th' annta air fad aois 17 is 18, is aonan a tha 15. 'S ann à Afganastan, Ioràn, Albàinia, an t-Sudàn, Cuibhèit is an Tuirc a tha iad.

Tha an aithisg a thèid air beulaibh chomhairlichean Diardaoin, taobh a-muigh ag innse mar a chaidh oifigich bho Chomhairle na Gàidhealtachd gu Kent air a' mhìos seo chaidh 'son faicinn mar a' coimheadas iad às dèidh fhògarrach òga is na feumalachdan a th' aca.

Tha an aithisg ag ràdh gun tug an turas buaidh mhòr air na h-oifigich. A thuilleadh air na suidheachaidhean èiginn às an do theich iad, tha an aithisg ag ràdh gu bheil a' chlann seo ann an cunnart a bharrachd na feadhainn eile bho rudan mar chùiltearachd is a bhith air an cur a dh'obair an aghaidh an toil.

Cluinnidh comhairlichean cuideachd nach eil am maoineachadh a tha Comhairle na Gàidhealtachd a' faighinn bho Roinn na Dùthcha a' dol fada gu leòr airson feumalachdan air fad nam fògarrach òga a choileanadh.