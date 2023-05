Coinneamh mu sheirbheisean slàinte Bharraigh is Bhatarsaigh

Coinnichidh àrd-oifigear NHS nan Eilean Siar ri oifigich Riaghaltas na h-Alba Dihaoine a dheasbad mar a ghabhas seirbheisean slàinte a leasachadh do mhuinntir Bharraigh is Bhatarsaigh.

Bha mì-thoileachas mòr ann an dèidh dhan Riaghaltas co-dhùnadh nach fhaigh am Bòrd Slàinte am maoineachadh a bha iad air gealltainn dhaibh airson ospadail ùir ann am Bàgh a' Chaisteil.

Bha ospadal ùr do Bharraigh is Bhatarsaigh mar phàirt de phlana airson hub a stèidheachadh sa bhaile far am bi grunn sheirbheisean poblach còmhla.

Ach, ged a gheall ministearan bho chionn co-dhiù 16 bliadhna maoineachadh airson nan goireasan slàinte air an làraich, tha iad a-nis ag ràdh nach eil airgead calpa gu leòr aca.