Corp air a lorg air Taobh Siar Rois

Chaidh corp fireannaich a bha a dhìth air Ghàidhealtachd fad còrr is bliadhna a lorg air Taobh Siar Rois.

Chunnacas Humza Khan, 28, mu dheireadh ann an sgìre Shrath Chainneirt air an 8mh den Ògmhios 2022.

Bha Mgr Khan, à Birmingham, air a bhith a' coiseachd air Ghàidhealtachd mus deach e a dhìth.

Chaidh iomairt teasairginn a chur air dòigh is dh'iarr Poileas Alba taic an t-sluaigh.

Tha na Poilis a-nise air dearbhadh gur e corp Mhgr Khan a chaidh a lorg ann an sgìre Aichilidh Bhuidhe air a' mhìos seo chaidh.

Dhearbh iad gun deach fios a chur gu teaghlach Humza Khan.

Ann am brath air na meadhanan-sòisealta, thuirt an teaghlach gun robh Humza fìor mheasail air a' bhlàr a-muigh is a bhith a' cur eòlas air àitichean ùra.

Thuirt iad gun do dh'innis na Poilis dhaibh gun do thuit e.

Chaidh aithisg a chur gu Neach-casaid a' Chrùin.