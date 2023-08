Dùil ri dithis sa chùirt an dèidh dà thubaist air an A9

Tha dùil gun nochd dithis fhireannach anns a' chùirt an t-seachdain seo co-cheangailte ri dà thubaist eadar-dhealaichte air an A9 Disathairne.

Bha dusan mìle eadar an dà thubaist, faisg air Bail' Ùr an t-Slèibh agus an Aghaidh Mhòir, agus chaidh sianar a thoirt dhan ospadal.

Tha triùir aca air an droch leòn.

Chaidh ceathrar a thoirt a dh'Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis às dèidh na ciad tubaiste a thachair aig ceann-rathaid an Ràth Lèith faisg air Bail' Ùr an t-Slèibh dìreach ro 2:00f Disathairne.

Fhuair dithis a bh' ann an aon charbad a-mach às an ospadal - boireannach,55, agus fireannach, 22.

Ach tha dithis bhoireannach eile, 61 agus 55, fhathast a' faighinn leigheis agus iad air an droch ghoirteachadh, ged nach eil iad ann an cunnart am beatha.

Chaidh fireannach, 58, a bha a' dràibheadh fhir de na càraichean, a chur an grèim agus tha e a-nis fo chasaid.

Thachair an dàrna tubaist mu 5:05f faisg air ceann-rathaid Loinn Bhuilg.

Chaidh fireannach, 17, a thoirt a dh'Ospadal an Ràthaig Mhòir airson leigheas.

Chan eil esan ann an cunnart a bheatha a bharrachd.

Chaidh boireannach, 54, a toirt dhan ospadal cuideachd ach chaidh a leigeil dhachaigh.

Chaidh fireannach, 56, a chur an grèim.

Tha na Poilis ag iarraidh cluinntinn bho dhuine sam bith a chunnaic na tubaistean no aig a bheil dealbhan dashcam.

Cuideachd Disathairne, chaidh boireannach, 22, a dhroch ghoirteachadh ann an tubaist ann an Gallaibh.

Tha i ann an suidheachadh ìosal san ospadal ann an Obar Dheathain.

Thachair an tubaist, san robh aon chàr an sàs - Audi A3 geal - air am B876 eadar Inbhir Ùige agus Taigh Iain Ghròit tràth sa mhadainn.