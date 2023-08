Tè fo chasaid marbhadh le coire an Drochaid Ruaidh

Thèid boireannach a thoirt gu cùirt fo chasaid gun do mharbh i a piuthar na dachaigh ann an Loch Abar.

Thathar a' cur às leth Jane Forey gun tug i ionnsaigh air Susan Hendrickson ann an Drochaid Ruaidh air an 11mh den Fhaoilleach 2022.

Tha Ms Forey fo chasaid marbhadh le coire agus thathar a' fàgail oirre gun do phut i a piuthair air dhòigh agus gun do thuit i agus gun do bhuail i a ceann.

A rèir na casaid na h-aghaidh chaidh Ms Hendrickson fhàgail air a fìor dhroch leòn agus chaochail i ann an Ospadal na Banrigh Ealasaid ann an Glaschu dà là an dèidh an tachartais.

Tha Ms Forey, 60 bliadhna de dh’aois, cuideachd fo chasaid eile gun tug i ionnsaigh ron sin air a piuthar.

Thathar cuideachd a' cur às a leth gun tug i ionnsaigh air fireannach le bhith ga bhualadh agus ga bhreabadh.

San Àrd-Chùirt ann an Glaschu Diluain rinn luchd-lagha Ms Forey tagradh às a leth - a' dol às àicheadh nan casaidean uile.

Tha i mu sgaoil air urras agus tha dùil gun tòisich cùis-lagha san Ògmhios an ath-bhliadhna.