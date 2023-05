Tha pìosan cloiche air tuiteam far togalaich ann an Inbhir Theòrsa.

Thuit na clachan far an togalaich far an robh Banca Dhail Chluaidh stèidhichte roimhe.

Thàinig iad a-nuas air a' chabhsair agus cuideachd air an rathad.

Chaidh meadhan a' bhaile a dhùnadh às dèidh na tubaiste, a thachair tràth madainn Diluain.

Thuirt Poileas Alba gun deach oifigear a ghairm dhan làraich mu 3.35m.

Tha pios de dh'aghaidh an togalaich air tuiteam agus chìthear spruilleach air an rathad air beulaibh an togalaich.

Thuirt neach-labhairt bho Phoileas Alba gum bi an rathad dùinte gus an tèid gnothaichean a chur air dòigh 'son an spruilleach a thogail.