Daoine air "earbsa a chall" ann an seirbheisean aiseig

Tha luchd-iomairt ann am Muile ag ràdh nach eil cuid airson a dhol air làithean-saora ann an eileanan na h-Alba tuilleadh leis gu bheil iad air earbsa a chall ann an seirbheisean aiseig.

Tha Ministear na Còmhdhail, Fiona Hyslop, tadhal air Muile Diardaoin gus cluinntinn mu shuidheachadh nan aiseagan.

Thàinig an turas aice is e air tighinn am bàrr Diciadain gu bheil dùil ri dàil eile air na h-aiseagan ùra a thathas a' togail ann an Gàrradh MhicFheargais.

Dh'iarr oifigich shàbhailteachd bhon MCA gun tèid obair a dhèanamh air dorsan is gun tèid staidhrichean ùra a chur air bòrd an MV Glen Sannox is Slige 802.

Air a turas a Mhuile, chaidh innse dha Fiona Hyslop gu bheil e deatamach gum bi earbsa aig daoine ann an seirbheisean aiseig.

"Tha sinn fhathast a' faireachdainn buaidh nan trioblaidean a bh' ann sa Gheamhradh is tràth as t-Samhradh", thuirt Joe Reade bho Chomataidh Aiseig Mhuile is Eilean Ì.

"Tha gnìomhachas na turasachd gu sònraichte air fulang. Tha gnothachasan ag innse gu bheil na suimean a tha turasachd a' toirt a-steach sìos eadar 20% is 50%.

"Tha àireamhan anns na mìosan ri tighinn sìos oir tha daoine air feadh na dùthcha agus nas fhaide air falbh air earbsa a chall.

"Tha iad den bheachd gu bheil na h-eileanan dùinte - gur dòcha gum faigh thu ann ach nach fhaigh thu às. Tha sin millteach dha-rìribh", thuirt e.

A thuilleadh air turasachd, thuirt Mgr Reade gu bheil gnothachasan eile a' fulang gu mòr is gu bheil an troimh-chèile air maill mhòr a chur air beatha làitheil nan eileanach fhèin.

Dh'iarr e taic san ùine ghoirid gus earbsa ann an seirbheisean a stèidheachadh às ùr, cho math ri plana gus am bi an lìonra seasmhach is làidir san ùine fhada.

Thuirt Còmhdhail Alba gu bheil iad ag obair le CalMac is CMAL gus lìonra nan aiseagan a leasachadh.