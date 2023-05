Am Brigadier Iain MacPhàrlain 1939-2023

B' ann mar oifigear a' trèanadh shaighdearan Gurkha le Feachd Rìoghail Foghlaim an Airm ann am Malaya a thòisich e san Arm anns na 1960an.

Chaidh e air adhart gu grunn dreuchdan co-cheangailte ri tèarainteachd, mus do leig e dheth a dhreuchd - le rang Brigadier - ann an 1994 an dèidh còrr air 30 bliadhna anns an Arm.

Bha dreuchdan aige an dèidh sin anns an Ear-mheadhanach mus do thill e dhachaigh a dh'Earra-Ghàidheal, far an robh e an sàs ann an gnothaichean coimhearsnachd agus eaglaise, a thuilleadh air a bhith a' brosnachadh cultar, dualchas agus cànan nan Gàidheal san sgìre.

Bha ùidh mhòr aige ann an eachdraidh agus ainmean-àite, agus bhiodh e a' toirt seachad an eòlais a bh' aige ann an grunn phrògraman sna meadhanan Gàidhlig.