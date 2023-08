'S e boireannach aois 64 agus dithis fhear aois 60 agus 39 a bhàsaich is iad a' sreap air an Aonach Eagach air an deireadh-sheachdain.

Chaidh na Maoir-Chladaich agus sgiobaidhean teasairginn nam beann a ghairm oidhche Shathairne an 5mh den Lùnastal leis nach do thill triùir ris an robh dùil, is iad a' coiseachd air an Aonach Eagach ann an Gleann Comhann.

Chaidh cuirp nan sreapadairean a lorg tràth madainn Didòmhnaich.

B' e Oifis a' Chrùin a dhearbh aoisean nan sreapadairean.

Dh'innis na Poilis nach eil iad a' foillseachadh ainmean nam marbh aig an àm a tha seo.