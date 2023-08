Chaidh Aonghas Brianan MacNìll BP a chur a-mach às an SNP

Ann an teachdaireachd air X oidhche Dhiardaoin thuirt am Ball-pàrlamaid: "Cha do dh'fhàg mise an SNP, 's ann a dh'fhàg an SNP mise.

"B' fheàrr leam gun robh cùis neo-eisimeileachd a' dèanamh a cheart uidhear de dhragh dhaibh 's a tha mise a' dèanamh dhaibh!"

Chuir e suas emoji de changarù mar gum biodh e ag ràdh gur e cùirt changarù a bh' anns a' chomataidh a chur a-mach e.

Bha Mgr MacNìll air aon de na buill SNP as fhaide a bh'air a bhi suidhe aig Westminster.

Chaidh a thaghadh an toiseach ann an 2005 ach tha e tric air ceannas a' phàrtaidh a chàineadh sna beagan bhliadhnaichean a dh'fhalbh, gu h-àraid mun rò-innleachd a thaobh neo-eisimeileachd.

Bha e an sàs ann an argamaid le àrd-chuip an SNP aig Westminster, Brendan O'Hara, mu bhòtaichean a bha a dhìth ann an Taigh nan Cumantan.

Bhathar a' cumail a-mach gun do mhaoidh e air Mgr O'Hara - casaid a tha Mgr MacNìll a' dol às àicheadh - agus chaidh a' chuip a thoirt bhuaithe fad seachdain.

Dh'innis e an uairsin gun leanadh e air mar BhP neo-eisimeileach gu co-dhiù an Dàmhair.

Chaill e a bhallrachd sa phàrtaidh rè ùine leis gun robh e a' diùltadh tilleadh gu buidheann an SNP sa bhad.

Chuir e a-mach brath-naidheachd a' toirt slaic air ceannas an SNP agus mar a bhathar a' dèiligeadh ri neo-eisimeileachd, a' cur as an leth nach robh iad a' cur cabhag sa chùis.

"Cha tèid mi a dh'iarraidh cuip an SNP a-rithist mura bi e soilleir gu bheil an SNP ag iomairt airson neo-eisimeileachd," sgrìobh e.

Tha am BBC air beachd iarraidh bhon SNP.