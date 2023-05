"Gealltanas a dhìth" mu ospadal ùr Bharraigh

Tha muinntir Bharraigh 's Bhatarsaigh far an dòigh an dèidh do Rùnaire na Slàinte innse nach eil airgead gu leòr ann airson ospadail ùir mar phàirt de hub coimhearsnachd ann am am Bàgh a' Chaisteil.

Tha sin a dh'aindeoin 's gun do gheall Nicola Sturgeon ann an 2008, nuair a bha i fhèin na Rùnaire Slàinte, gum biodh ospadal ùr am measg nan goireasan eile an sin.

Tha fear de chomhairlichean Bharraigh 's Bhatarsaigh, Iain MacNèill, ag ràdh gum feum Riaghaltas na h-Alba cumail ris na gheall iad.

"Tha iad a' faireachdainn gu math feargach mun ghnothach," thuirt e.