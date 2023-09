Sìona

Tha tuilleadh cuideim ga chur air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a bhith nas dàna ann a bhith a’ dèiligeadh ri Sìona às dèidh mar a chaidh rannsaiche pàrlamaid a chur an grèim fo amharas gun robh e a’ brathadh airson Beijing. Tha àrd-bhuill-phàrlamaid Thòraidheach a’ moladh gum bu chòir Sìona a chomharrachadh mar chunnart do leas na Rìoghachd Aonaichte. Tha e air a thuigsinn gu bheil cuid de bhuill a’ Chaibineit ag aontachadh riutha. Thuirt Sìona gu bheil i a’ seasamh gu daingeann an aghaidh nan casaidean.

Daniel Khalife

Nochd fireannach òg a tha fo amharas ceannairc agus a thèich bhon phrìosan ann an Lunnainn anns a’ chùirt an-diugh sa mhadainn. Chaidh cur às leth Daniel Khalife, aois 21, gun do theich e à Prìosan Wandsworth, agus chaidh a chumail an grèim. Bha Khalife, a b’ àbhaist a bhith na shaighdear ann an Arm Bhreatainn, ma sgaoil airson ceithir là mus deach a ghlacadh leis na Poilis.

Morocco

Tha sgiobannan teasairginn ann am Morocco a’ strì airson faighinn gu daoine a th’ air a bhith tiodhlaicte fo sprùilleach thogalaichean on a bhuail crith-thalmhainn air an dùthaich oidhche Haoine. Le mòran rathaidean fhathast dùinte chan fhaigh uidheamachd throm mar chruinn-togail gu bailtean far a bheil feadhainn air a bhith a’ cladhach le an làmhan airson daoine a thoirt gu sàbhailteachd.

Wilko

Dh’fhàilig plana airson lìonra bhùithdean Wilko a ghabhail thairis, a’ cur ri draghan gun dùin na ceudan dhiubh agus gun caill còrr is 10,000 luchd-obrach an cuid chosnadh. Bha am fear leis a bheil HMV, Douglas Putman, an dòchas gun deadh aige air suas ri 300 de na bùithdean a shàbhaladh. Tha dùil ri fiosrachadh ann am beagan làithean mu dè na h-ionadan a thèid a dhùnadh agus an àireamh de dh’obraichean a thèid a chall.

Bunait Linda Norgrove

Thuirt carthanas ann an Leòdhas nach eil iad a’ dèanamh cus adhartais ann a bhith a’ toirt 20 oileanach meadaigeach à Afganastan gu Alba. Tha Bunait Linda Norgrove a’ feuchainn ris na boireannaich fhaighinn air falbh bho na Taliban ach am bi cothrom aca crìoch a chur air an trèanadh. Tha a’ bhunait ag ràdh gu bheil e na chnap-starra nach eil fios ann fhathast cuin a dh’fhosglas sgeama-taice do shìobhaltaich Afganach a bha còir a chur air chois aig toiseach na bliadhna.

A’ Mhuir Shìonach a Deas

Thàinig rabhadh bho cheannardan nan Stàitean Aonaichte agus Bhietnam an aghaidh dùthchannan a bhith a’ bagairt fòirneirt anns a’ Mhuir Shìonach a Deas. Tha an teachdaireachd a thug Joe Biden agus Nguyen Phu Trong seachad ann an Hanoi air fhaicinn mar oidhirp bacadh a chur air Sìona bho bhith a’ feuchainn ri sealbh a ghabhail air earrainnean mòra den mhuir.