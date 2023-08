Uard Meadaigeach 1 an Steòrnabhagh dùinte

Chaidh uard ann an Ospadal nan Eilean ann an Stèornabhagh a dhùnadh gu euslaintich ùra is àireamh bheag de chùisean Covid-19 ceangailte ris.

Thuirt NHS nan Eilean Siar gun deach ceuman a ghabhail gus nach spap am bhìoras ann am Uard Meadaigeach 1.

Gheibh clann agus euslaintich a tha a' cur feum air cùram san Ionad Eisimeileachd Mhòr (HDU) dhan uard fhathast.

Tha riaghailtean sònraichte cuideachd an sàs do luchd-tadhail.

'S e aon neach-tadhail ainmichte a mhàin a bhios ceadaichte 'son gach euslainteach agus chan fhaigh iad a-steach ach turas sa là.

Tha tadhal èiginneach fhathast ceadaichte.

Feumaidh luchd-tadhail uair a chuir air dòigh ro làimh agus feumaidh masg a bhith orra.

Chuir am bòrd slàinte ìmpidh air daoine gun a bhith a' tadhal air an uard ma tha comharran dhen bhìoras orra.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air làrach-lìn, taobh a-muigh NHS nan Eilean Siar.

Dhùin uard meadaigeach 1 airson ceala-deug air a' mhìos a chaidh ri linn cùisean de Chovid 19 a bhith ceangailte ris.