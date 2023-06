Teagamh làidir ann an dòighean leasachaidh na Gàidhlig

A' bruidhinn às dèidh na coinneimh oidhche Mhàirt thuirt Ball nan Eilean Siar ann am Pàrlamaid na h-Alba, Alasdair Allan gu bheil e an dòchas gum bi beachdan na coimearsnachd air an riochdachadh anns an reachdas.

"Gu sònraichte gu bheil feuman sònraichte aig na coimhearsnachdan traidiseanta, far a bheil Gàidhlig ann ach far a bheil i a' crionadh."

Ghabh Mghr Allan cuideachd ri beachd a thàinig bho aithisg air buaidh na Gàidhlig air an eaconomaidh, gum bu chòir dhan chànan a bhith deatamach ann an dreuchdan poblach ann an sgìrean Gàidhlig.

"A bhith onorach mu dheidhinn, fad na tìde tha sinn a' bruidhinn mun Ghàidhlig nuair a tha sinn a' bruidhinn air craoladh agus foghlam agus na buidseatan a tha a' dol gu foghlam agus craoladh. Cha bhi e a' tachairt cho tric gu bheil sinn a' bruidhinn mun Ghàidhlig agus seirbhisean slàinte, mar eisimpleir."

Tha dùil gun tèid Bile ùr air Cànanan nah-Alba air beulaibh na Pàrlamaid ro dheireadh na bliadhna.