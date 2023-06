Cunnart gun tèid an t-seirbheis adhair eadar Beinn nam Fadhla agus Steòrnabhagh a chur dheth uile gu lèir

Bha dragh cuideachd air a' Chomh. Robasdan mun bhuaidh a bheir seo air euslaintich ann an Uibhist, a dh’fheumas cùram slàinte fhaighinn ann an Leòdhas.

“An rud as cudromaiche mun t-seirbheis an seo, tha e feumail don fheadhainn a tha a' siubhal don ospadal an Steòrnabhagh. Tha a' mhòr chuid a tha a' cur feum air an t-seirbheis, 's e feadhainn a tha a’ dol chun an ospadail.”

Tha dragh ann cuideachd gum bi e nas duighle do dh’euslaintich faighinn dhan ospadal air tìr-mòr.

“Tha an t-aonta a th' ann an-dràsta eadar Bòrd Slàinte nan Eilean Siar, ‘s ann le Inbhir Nis a tha e. Tha gu leòr ann an Uibhist, bhiodh e na b' fhasa dhaibh a dhol a Ghlaschu far a bheil seirbheis itealain nas làidire agad, dà thuras anns an là.

“Feumaidh sinn 's dòcha iomairt gu math nas làidir a dhèanamh anns a’ bhliadhna a tha romhainn. An cùmhnant a th’ againn an-dràsta, chan eil e ach gu deireadh a’ Mhàirt an ath-bhliadhna. Agus às dèidh sin, dh’fhaodadh nach bi seirbheis idir ann eadar Uibhist agus Leòdhas”, thuirt An Comh. Robasdan.

Thuirt Còmhdhail Alba gur ann air Comhairle nan Eilean Siar a tha an dleastanas airson nan seirbhisean adhair taobh a-staigh nan Eilean. Thuirt iad gu bheil Riaghaltas na h-Alba a' cur taic ris an t-seirbhis eadar Steòrnabhagh agus Beinn nam Fadhla tro shubsadaidh do HIAL, agus gu ìre cuideachd le taic do Chomhairle nan Eilean Siar tro Aonta nan Ùghdarrasan Ionadail.