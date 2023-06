Mar am ball as sine sa Phàrlamaid, 's i a bha os cionn chùisean nuair a dh'fhosgail Pàrlamaid na h-Alba agus i ag ràdh: "The Scottish Parliament, adjourned on the 25th day of March in the year 1707, is hereby reconvened".

Bha i cuideachd na ceann-suidhe air an SNP eadar 1987 agus 2005.

Tha poileataigs nàiseanta a' ruith san teaghlach le a mac, Fearghas agus a nighean, Annabelle nam buill aig Pàrlamaid Holyrood.

Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Humsa Yousaf, gur e briseadh-cridhe a th' ann a bhith a' call tè a bha cho luachmhor dhan phàrtaidh.

Chaidh luaidh a dhèanamh oirre cuideachd le buill air ùrlar na Pàrlamaid ann an Westminter.

Dh'eug i Diciadain agus an teaghlach aice timcheall oirre.