BBC ALBA "ann an cunnart" ri linn maoineachaidh

Tha iad den bheachd gu bheil cion inbhe reachdail do chraoladh Ghàidhlig ga fhàgail ann an suidheachadh mì-fhàbharach a thaobh maoineachaidh an taca ri craoladh ann am mion-chànanan eile leithid na Cuimris agus na Gaeilge.

“Aig àm an uair a tha mairsinneachd nam meadhanan Gàidhlig an geall, tha mi pròiseil innse nach robh suim anns an t-susbaint againn sna meadhanan Gàidhlig a-riamh cho mòr," thuirt Àrd-Oifigear MG ALBA, Dòmhnall Caimbeul.

"Ach feumaidh mi cuideachd ur n-aire a tharraing chun na h-àrd-ìre de dhùbhlan a tha romhainn – aig àm nuair a tha farpais làidir a’ dol agus cudthroman mòra a thaobh atmhorachd – ann a bhith a’ leantainn air adhart a’ lìbhrigeadh seirbheis a tha an urra ri maoineachaidhean bliadhnail agus mì-chinnteach agus aig nach eil, mar a tha aig na seirbheisean sa Chuimris agus Gaeilge, dìon reachdail sam bith,” thuirt e.