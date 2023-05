Soirbheachas dha Leòdhasaich òga

Chan eil sgioba iomain san dùthaich, tha fios, a tha cho cleachdte ri siubhal ri Camanachd Leòdhais is iad a' falbh air feadh na Gàidhealtachd gus am bi cothrom aca cluich ann am farpaisean.

Tha e cho math ma-thà gu bheil òigridh a' chluba an-dràsta a' cur eòlas an dà chuid air siubhal agus air farpais is iad a' cluich sreath de gheamaichean air tìr-mòr.

'S ann gu math bòidheach a tha an t-ionnsachadh sin air a bhith cuideachd is na Leòdhasaich air Cuach a' Chuain Sgith a thogail is iad a' soirbheachadh 4-1 an aghaidh Bun-sgoil Ullapul.

'S e seo a' chiad turas a bha an fharpais, a bha air a cluich eadar Camanachd Leòdhais is Loch Bhraoin aig ìre inbhich gu traidiseanta, ann bho 2013.