Milleadh aig cladh an Inbhir Nis

Tha Comhairle na Gàidhealtachd air dragh a thogail mu sgrios a chaidh a dhèanamh aig Cladh Tòm na Iùbhraich thar na seachdain a dh'fhalbh.

Chaidh sia bionaichean sgudail agus dà bheing a chur nan teine agus chaidh leacan-uaighe cuideachd a leagail.

Thuirt an Comh. Graham MacCoinnich, cathraiche comataidh Coimhearsnachd na Comhairle, gur e fìor bhriseadh-dùil a bh'ann.

"Tha an sgrios a rinneadh air leacan-uaighe na bhriseadh cridhe do dhaoine a tha a' tadhal air uaighean an luchd-dàimh agus chuireadh sinn ìmpidh air duine aig a bheil fiosrachadh sam bith, innse do Phoileas na h-Alba," thuirt e.

A bharrachd air a bhith na adhbhar bròin do dhaoine, tha a bhith a' lasadh thèintean ann an àiteachan poblach cuideachd a' cur an t-sluaigh ann an cunnart.

"Chan e a-mhàin gur e cùis-eucoir a th' ann a bhith a' lasadh thèintean," thuirt an Comh. MacCoinnich. "Tha e cuideachd a' cosg airgid luchd-paighidh nan cìs, aig àm far a bheil buidseatan na Comhairle fo throm uallach."