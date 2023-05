Midnight Sun dheth

Thàinig dearbhadh nach tèid fèis am Midnight Sun air adhart ann an Steòrnabhagh an ath-sheachdain.

Cha deach ticeadan gu leòr a reic airson na fèise, a bha gu bhith ann eadar an 25mh agus an 27mh den Chèitean.

B' iad am prìomh luchd-ciùil a bha gu bhith air an àrd-ùrlar The Pretenders, Primal Scream agus John Fogerty.

Bheir an naidheachd buaidh air gnothachasan ionadail leithid taighean-òsta is aoigheachd a thuilleadh air àiteachan-bìdhe.

"Briseadh-dùil"

Thuirt an fheadhainn a bha air cùlaibh na fèise gur e cosgaisen a bha a' sìor èirigh agus gainnead bunstructair airson leithid de thachartasan as coireach nach tèid an fhèis air adhart.

Thuirt fear de stiùirichean Midnight Sun, Iain MacArtair: "'S e briseadh-dùil mòr dhuinn seo innse gun ach seachdain ri dhol ach chan eil e comasach dhuinn gluasad air adhart.

"Bu mhath leinn dearbhadh gum faigh daoine a cheannaich ticead an cuid airgid air ais.

"Tha sinn cho duilich mun bhuaidh a bhios aig an co-dhùnadh air eaconamaidh baile Steòrnabhaigh, agus air luchd-reic agus roinn aoigheachd na sgìre."