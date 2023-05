Chaidh cobhair a dhèanamh air duine a bha glacte airson còrr is ceithir uairean ficheachd air creagan ann an sgìre fìor iomallach ann an Ceann Loch Shùirn.

Ged is e fear-coiseachd le tòrr eòlais a bh' ann, bha an siognail fòn-làimhe aige truagh 's bha e duilich dha sgiobaidhean-teasargainn dèanamh a-mach càite dìreach an robh e.

Bha e an dèidh 's a bhith sin bho fheasgar Didòmhnaich.

Bha Sgioba-teasargainn nam Beann bho Ghleann Eilg air sgrùdadh a thòiseachadh bhon àite a chaidh an duine fhaicinn mu dheireadh agus bha am bàta-teasargainn a' dèanamh sgrùdadh air an loch fhèin.

Aig 7f Diluain fhuair iad lorg air an duine.