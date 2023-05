Comhairle na Gàidhealtachd "a' cur màil ro mhòir air carthannasan"

"Tha fhios agam gu bheil comhairlichean SNP air bruidhinn a-mach an aghaidh chosgaisean màil do leithid bhuidhnean Scout ann an cuid de sgìrean.

"Mar sin dheth bidh mi an dòchas gur ann le an cogais a bhòtas iad seach air loidhne am pàrtaidh mar a tha iad air a bhith a' dèanamh o chionn ghoirid a rèir choltais," thuirt e.

Thug oifigich na Comhairle rabhadh seachad gum biodh buaidh ionmhasail aig a bhith ag atharrachadh na tha e a' cosg na togalaichean a chleachdadh, 's gum faodadh gun caill a' Chomhairle a-mach air £200,000 de shàbhalaidhean ris an robh iad an dùil.