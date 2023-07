Chaidh a dhearbhadh gum bi Aiseag a' Chorrain dheth fad co-dhiù dà là eile.

Tha am Maid of Glencoul air a bhith a-mach à seirbheis fad seachdain mar tha - a' fàgail mì-thoileachas mòr san sgìre.

Bhris an Maid of Glencoul Diciadain sa chaidh dìreach beagan sheachdainean às dèidh dhi tilleadh gu seirbheis.

Bha dòchas ann gur dòcha gum biodh i air ais an-diugh, ach chaidh a dhearbhadh gu bheil obair a' leantainn is gum bi i a-mach à seirbheis co-dhiù dà là eile.

Chan eil am prìomh aiseag, an MV Corran, air ais ann an seirbheis fhathast is ise a' cur feum air pàirt ùr.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gur dòcha nach bi i air ais gu meadhan an Lùnastail.

Tha sin a' fàgail nach eil seirbheis idir ann do chàraichean - ged a tha seirbheisean do luchd-coise a' ruith air slighe a' Chorrain fhèin agus eadar an Gearasdan is Àird Ghobhar, a thuilleadh air an t-seirbheis eile eadar an Gearadan is Camas nan Gall.