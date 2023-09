Binn prìosain air fear 'son meirle air a' Ghàidhealtachd

Chaidh binn còig bliadhna is seachd mìosan sa phrìosan a chur air fireannach airson meirle aig dachaidh faisg air Cill Tharaglain air a' Ghàidhealtachd.

Bha Kyle Rossiter, 23, am measg bhuidheann de chòignear a bhrist a-steach dhan dachaigh san Damhair 2020 mus do mhaoigh iad air an fheadhainn a bh' anns an taigh le ball-airm.

Chaidh suim airgid anns a bheil còig figearan a ghoid san tachartas.

Chuireadh binn air Rossiter aig an Àrd Chùirt ann an Glaschu.

Thuirt an t-Àrd Inspeactair Craig Still: "'S e suidheachadh eagalach a bh' ann an seo do na daoine san dachaigh seo agus feumaidh Rossiter a-nis dèiligeadh ri na bhios mu choinneamh mar thoradh air an rud uabhasach a rinn e.

"Bu mhath leinn taing a thoirt don phoball airson taic a thoirt dhuinn san rannsachadh seo.

"Cha ghabh sinn idir ri meirle neo dol a-mach bagarrach idir agus obraichidh sinn gu cruaidh airson dèanamh cinnteach gun tèid eucoirich a thoirt air beulaibh na cùirte," thuirt e.