Rannsachadh an A9 a' tòiseachadh

Tòisichidh rannsachadh aig Holyrood Diciadain air an dàil air obair-leasachaidh an A9.

Gheall Riaghaltas na h-Alba ann an 2011 gun rachadh an rathad a dhèanamh dà-fhillte eadar Peairt is Inbhir Nis ro 2025 aig cosgais £3bn.

Aig an ìre seo ge-tà, cha deach crìoch a chur ach air a dhà de na 11 chuibhreann a th' ann.

Sa Ghearran am-bliadhna, dh'aidich Ministear na Còmhdhail aig an àm, Jenny Gilruth, nach gabhadh an targaid a choileanadh.

Tha Riaghaltas na h-Alba air clàr-ama ùr 'son na h-obrach a ghealltainn ro dheireadh an Fhoghair.

Thug luchd-iomairt athchuinge, taobh a-muigh mu shuidheachadh an A9 gu Comataidh nan Athchuingean Poblach aig Holyrood an-uiridh.

Dh'aontaich a' chomataidh air a' mhìos seo chaidh gum bu chòir rannsachadh a bhith ann mun chùis is tòisichidh iad gu h-oifigeil Diciadain, taobh a-muigh.

Air a' chiad là cluinnidh iad bho Ailig Neil, a bha roimhe na rùnaire caibineit is a thug seachad an gealltanas mu obair-leasachaidh an rathaid bho thùs.