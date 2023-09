Seusan iongantach Camanachd Leòdhais

Chrìochnaich an seusan as fheàrr ann an eachdraidh Chamanachd Leòdhais le droinneadh 9-0 air Srath Ghlais.

Bhuannaich na Leòdhasaich 11 gheama ann an sreath (fhuair iad cuideachd na puingean bho Loch Abar nuair nach do shiubhail iadsan a Leòdhas) is bhuannaich iad gach geama aig an taigh.

Tha seo a' fàgail gu bheil na Leòdhasaich aig mullach Lìog Tuath 2., taobh a-muigh

Feumaidh iad feitheamh a-nise faic dè nì Loch Carrann anns na trì geamaichean a th' acasan air fhàgail a thaobh cò thèid suas.

Tha na Carrannaich feumach air còig puingean 'son an tiotail. Ma gheibh iad ceithir bidh geama play-off ann le na Leòdhasaich, le ge bith cò a bhuannaicheas a' faighinn an tiotail is àite ann an Lìog Tuath 1.

Tha sinn air a bhith a' bruidhinn ri Pòl Duke bho Chamanachd Leòdhais.