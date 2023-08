Dòmhnall Trump

Thuirt Dòmhnall Trump gur e “geur-leanmhainn airsan” agus “là duilich do dh’Aimeireaga” a th’ anns a’ chùis cùirte as ùire na aghaidh. Chaidh an seann Cheann-suidhe às àicheadh an-dè gun do dh’fheuch e ri chur às do bhuil an taghaidh ann an 2020 anns an do chaill e ri Joe Biden. Tha Mgr Trump fhathast air thoiseach san iomairt airson seasamh dha na Poblachdaich anns an taghadh an ath-bhliadhna.

Na Cuantan

Thuirt luchd-saidheans gu bheil cuantan an t-saoghail aig an ìre as blàithe a chaidh riamh a chlàradh ‘s gur e buaidh atharrachadh na gnàth-shìde as coireach. Ràinig an teothachd anns a’ chumantas 20.96C an t-seachdain seo, nas blàithe na an clàradh as motha riamh roimhe ann an 2016.

Prìosan Bhàrr na Linne

Thuirt Riaghladair a’ phrìosain as motha an Alba gu bheil e cho sean ‘s cho làn ‘s gum faodadh tubaist uabhasach a bhith ann uair sam bith. Tha cha mhòr a dhà uimhir a bharrachd air na bu chòir de phrìosanaich ann am Prìosan Bhàrr na Linne ann an Glaschu, a thogadh bho chionn 140 bliadhna. Chaidh a dhealbh airson beagan nas lugha na 1,000, ach tha faisg air 1,400 ann. Bha dùil ri fosgladh prìosain ùir na àite ann an 2025, ach bidh 2027 ann air a’ char as tràithe mus tachair sin.

Aiseag a’ Chorrain

Thuirt an Dr. Mìcheal Foxley, ball de chomhairle coimhearsnachd Àird Ghobhair, nach eil ciall sam bith anns an dàil ann an càradh a’ bhàt-aiseig an MV Corran. Tha Comhairle na Gàidhealtachd a tha a’ ruith seirbheis aiseig a’ Chorrain ag ràdh nach eil mòran choltais gun till i ro dheireadh na mìos seo. Tha deich mìosan ann bho chaidh an Corran a thoirt air falbh airson càradh, ach uair an dèidh uair chaidh maill oirre.

Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis

Tharraing sgìre Alberta ann an Canada a-mach às an tagradh airson Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis ann an 2030 ri linn cus cosgais. ‘S ann air an adhbhar sin a tharraing Stàit Victoria air a’ mhìos a chaidh a-mach à cumail nan geamaichean ann an 2026.

Rothaireachd

Tha rèis an Gran Fondo am measg nam prìomh thachartasan aig Farpaisean Rothaireachd na Cruinne an-diugh. Tha mìltean fharpaiseach a’ gabhail pàirt san rèis fad 170 cilemeatair air rathaidean Siorrachd Pheairt.