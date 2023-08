Tha luaidh ga dhèanamh air Dan Moireach a chaochail Disathairne aig aois 85.

'S ann à Siabost a bha e bho thùs is bha luchd-èisteachd BBC Radio nan Gàidheal gu math eòlach air thairis air mòran bhliadhnaichean is e a' nochdadh gu tric air prògram Choinnich MhicÌomhair gu h-àraid.

Chuir e bliadhnaichean seachad a' ruith bùth ann an Glaschu, mus do thill e a Leòdhas far an robh e ag obair ann an gàrradh Aranais.

Bha e gu mòr an sàs ann an obair an aonaidh chiùird ann an sin.

Bha e cuideachd aithnichte mar chleasaiche, a' nochdadh anns an t-sreath thelebhisean, Machair.

Tha e a' fàgail banntrach agus triùir chloinne.