"Feumaidh luchd-obrach sgoile Gàidhlig a bhith aca"

"Bha a' chlann ris an robh mise a' bruidhinn uile an sàs ann am foghlam Gàidhlig ann an aonad Gàidhlig.

"Chan eil a' Ghàidhlig mun cuairt orra idir, fiù 's taobh a-muigh an t-seòmair theagaisg, san raon-cluiche, tha a h-uile duine a' bruidhinn na Beurla.

"Tha sin a' toirt buaidh mhòir air a' chloinn seo.

"Tha e a' ciallachadh gum feum sinn a bhith a' bruidhinn air "bogadh dha-rìribh".

"Bidh na sgoilearan ris an robh mi a' bruidhinn ag ràdh "oh yeah tha sinn uabhasach math a' mìneachadh rudan mar mhatamataig sa Ghàidhlig, no rudan a thaobh eachdraidh sa Ghàidhlig".

"Ach chan eil na sgilean seo air an leasachadh ann an roinnean eile na beatha.

"Fiù 's a' faighneachd airson dinneir aig àm lòin, feumaidh tu a' Bheurla a chleachdadh ann an aonad Gàidhlig ann an sgoil Bheurla.

"Ged, ann an sgoiltean eile, bidh e beagan nas fheàrr, bidh e beagan nas fheàrr, bidh barrachd dhaoine aig a bheil a' Ghàidhlig, 's faodaidh tu do chuid Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh an t-seòmair theagaisg.